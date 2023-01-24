В Германии осудили решение Шольца отправить танки Leopard 2 Киеву: грабит собственную армию

Согласившись на поставку танков Leopard 2 Украине, немецкий канцлер Олаф Шольц ставит под удар армию своей страны, и к тому же рискует стать стороной украинского конфликта. Такое опасение высказал председатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла.

"Решение канцлера Олафа Шольца поставить Украине боевые танки Leopard 2 является безответственным и опасным. Это грозит напрямую втянуть Германию в войну", — сообщает Хрупалла в заявлении, с которым ознакомились РИА Новости.

Политик выразил возмущение тем, что правительство решило отдать танки, находящиеся на вооружении армии Германии. Положение бундесвера от такого решения заметно пошатнётся, уверен Хрупалла, а безопасность страны и её граждан окажется под угрозой.

Ранее немецкие СМИ написали, что Шольц согласился передать Киеву танки Leopard 2 модели A6, которые в настоящий момент стоят на вооружении бундесвера.