Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Боевики показали видео попытки прорыва спецназа ГУР ВСУ у Каховки
Новобранец ВСУ со слезами на глазах рассказывает, что его перебрасывают под Соледар и там его убьют
Слуцкий уверен, что танки Leopard 2 не помогут Киеву
Два британских наёмника Пэрри и Бэгшоу ликвидированы под Соледаром
Певица Анна Семенович пожаловалась на дискриминацию женщин с большой грудью
Львов заблокирован: на Западной Украине новая повальная мобилизация
Нацбат "Азов"* массово выпускает для боевиков ВСУ под Артёмовском сатанинскую "молитву"
Военным ВС РФ приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ в Артёмовске
В Краснодарском крае увеличивается популяция соболя после лесных пожаров

В Германии осудили решение Шольца отправить танки Leopard 2 Киеву: грабит собственную армию

Мир

Согласившись на поставку танков Leopard 2 Украине, немецкий канцлер Олаф Шольц ставит под удар армию своей страны, и к тому же рискует стать стороной украинского конфликта. Такое опасение высказал председатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла.

В Германии осудили решение Шольца отправить танки Leopard 2 Киеву: грабит собственную армию

"Решение канцлера Олафа Шольца поставить Украине боевые танки Leopard 2 является безответственным и опасным. Это грозит напрямую втянуть Германию в войну", — сообщает Хрупалла в заявлении, с которым ознакомились РИА Новости.

Политик выразил возмущение тем, что правительство решило отдать танки, находящиеся на вооружении армии Германии. Положение бундесвера от такого решения заметно пошатнётся, уверен Хрупалла, а безопасность страны и её граждан окажется под угрозой.

Ранее немецкие СМИ написали, что Шольц согласился передать Киеву танки Leopard 2 модели A6, которые в настоящий момент стоят на вооружении бундесвера.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
RT: Опубликованы жестокие видеокадры штурма ВС РФ позиций ВСУ

Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.

RT: Опубликованы жестокие видеокадры штурма ВС РФ позиций ВСУ
РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко
РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине
Сегодня и Гитлер получил бы иммунитет под крышей США Сергей Лебедев Шведская БМП пробьёт броню любого российского танка Андрей Николаев Знак зодиака 24 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Ходаковский назвал обстрелы артиллерии ВСУ причинами 90% потерь ВС РФ на Украине
Разведчик из США Риттер: мир должен быть благодарен Путину
Ходаковский заявил, что войска ВС РФ начали наступление на Угледарском направлении
Ходаковский заявил, что войска ВС РФ начали наступление на Угледарском направлении
Последние материалы
В Германии осудили решение Шольца отправить танки Leopard 2 Киеву: грабит собственную армию
Новобранец ВСУ со слезами на глазах рассказывает, что его перебрасывают под Соледар и там его убьют
Слуцкий уверен, что танки Leopard 2 не помогут Киеву
Два британских наёмника Пэрри и Бэгшоу ликвидированы под Соледаром
Певица Анна Семенович пожаловалась на дискриминацию женщин с большой грудью
Европейцы поправляют здоровье за счет органов украинских военных
Львов заблокирован: на Западной Украине новая повальная мобилизация
Нацбат "Азов"* массово выпускает для боевиков ВСУ под Артёмовском сатанинскую "молитву"
Военным ВС РФ приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ в Артёмовске
В Краснодарском крае увеличивается популяция соболя после лесных пожаров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников