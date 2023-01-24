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Нацбат "Азов"* массово выпускает для боевиков ВСУ под Артёмовском сатанинскую "молитву"

Мир

Руководство националистического батальона "Азов"* передало украинской группировке на Артёмовском направлении большую партию экземпляров "Молитвы украинского националиста". Об этом сообщает EADaily.

Нацбат "Азов"* массово выпускает для боевиков ВСУ под Артёмовском сатанинскую "молитву"

Боевики нацбата читают данные "песнопения" на каждом торжественном построении. По словам военного корреспондента Акима Апачева, человек, который прочитал сатанинскую "молитву", лишается свободной мысли. После этого боевик готов идти убивать кого угодно, отметил он.

Однако выучить наизусть "молитву" довольно сложно, поскольку украинский язык знаю далеко не все в рядах ВСУ. Поэтому "азовцы"* решили выпускать её в виде календариков, которые можно положить в нагрудный карман.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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