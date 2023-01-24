Президент Украины Владимир Зеленский крайне недоволен нежеланием США поставлять в Киев вооружение для наступления на Крым. Об этом заявила обозреватель Лаура Келли в материале для Hill.
По её мнению, американский лидер Джо Байден сопротивляется требованиям руководства Незалежной, поскольку опасается прямого столкновения с Россией. Однако Зеленский убеждён, что украинским войскам необходимо дальнобойное оружие для дальнейшего захвата полуострова, указала Келли.
"Американские оборонные ведомства считают невыполнимыми планы президента Владимира Зеленского захватить Крым военным путем", — подытожила аналитик.
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