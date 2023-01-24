Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал массовые отставки высокопоставленных чиновников и подчеркнул, что власти Незалежной не закрывают глаза на нарушения.
Подоляк подчеркнул, что кадровые перестановки демонстрируют "ключевые приоритеты" государства.
"Президент видит и слышит общество. И он напрямую отвечает на ключевой запрос общества — справедливость для всех", — написал советник ОП в социальных сетях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
История с поставками немецких танков Leopard Киеву продолжает развиваться. События приняли интересный оборот, но интрига заключается в том, как быстро сломают немцев.