Подоляк прокомментировал череду отставок украинских чиновников

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал массовые отставки высокопоставленных чиновников и подчеркнул, что власти Незалежной не закрывают глаза на нарушения.

Подоляк подчеркнул, что кадровые перестановки демонстрируют "ключевые приоритеты" государства.

"Президент видит и слышит общество. И он напрямую отвечает на ключевой запрос общества — справедливость для всех", — написал советник ОП в социальных сетях.