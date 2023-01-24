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Подоляк прокомментировал череду отставок украинских чиновников

Мир

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал массовые отставки высокопоставленных чиновников и подчеркнул, что власти Незалежной не закрывают глаза на нарушения.

Подоляк подчеркнул, что кадровые перестановки демонстрируют "ключевые приоритеты" государства.

"Президент видит и слышит общество. И он напрямую отвечает на ключевой запрос общества — справедливость для всех", — написал советник ОП в социальных сетях.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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