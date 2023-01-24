The Spectator: тысячи танков НАТО могут "случайно" попасть на Украину через Польшу

Наступление зимы не остановило ход боевых действий на Украине, а приближение весны приведёт к масштабному наступлению российской армии. Однако ВСУ не готовы дать отпор своему противнику на поле боя из-за нехватки вооружения. Об этом заявил британский аналитик Джеймс Снелл.

"Страны НАТО уже почти год заявляют, что их оборудование слишком сложное для украинцев, чтобы научиться им пользоваться и поддерживать его в рабочем состоянии. Это всегда было оскорбительной ложью", — указал он в материале для The Spectator.

Украинской армии необходимы немецкие танки Leopard 2, которые есть не только у Берлина, но и у других стран Европы, подчеркнул Снелл. Он считает, что руководство Североатлантического альянса способно сделать так, чтобы несколько тысяч боевых машин "случайно" оказались на территории Украины.

"Тот факт, что они ещё не пересекли польско-украинскую границу — законно или по очевидной случайности — достаточно раздражает", — сказано в публикации.