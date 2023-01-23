Сенатор США Маккол: после окончания СВО Россия сблизится с Ираном, а Китай захватит Тайвань

После того, как Россия одержит победу в специальной военной операции на Украине, она усилит сотрудничество с Ираном и Северной Кореей, а Китай нападёт на Тайвань. Такое мнение высказал американский сенатор-республиканец Майкл Маккол.

По словам политика, если Украина потерпит поражение, то в Крыму появятся иранские беспилотники, а КНДР даст России артиллерию. Вдобавок ко всему, Президент Китая Си Цзиньпин захватит Тайвань, сообщает CNN.

Сенатор добавил, что законодательная ветвь власти США не понимает, что "поставлено на карту".

Ранее Маккол призвал США передать Киеву дальнобойные баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму, что, по его мнению, должно приблизить победу над Россией.



