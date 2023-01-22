Зеленский анонсировал некие "конкретные решения" на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения анонсировал некие "конкретные решения" на следующей неделе. Однако лидер Незалежной решил не вдаваться в детали.

"Эта неделя будет временем соответствующих решений — конкретных и справедливых", — подчеркнул он.

Не исключено, что "справедливые" меры будут предприняты в отношении кадровых перестановок, так как данное заявление Зеленский сделал сразу же после упоминания задержания замминистра инфраструктуры Василия Лозинского на взятке.

"В каждой ситуации мы будем подробно всё разбирать. Общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги", — указал глава киевского режима.