Делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным прибыла в Тегеран с официальным визитом

Делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным прибыла в Тегеран с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Кроме Володина в состав делегации вошли вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, который курирует в палате связи с парламентом Ирана, лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также председатели думских комитетов по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по транспорту Евгений Москвичев.

Какие конкретно вопросы будет обсуждать российская делегация на встречах с иранскими коллегами пока не сообщается.