Делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным прибыла в Тегеран с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Кроме Володина в состав делегации вошли вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, который курирует в палате связи с парламентом Ирана, лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также председатели думских комитетов по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по транспорту Евгений Москвичев.
Какие конкретно вопросы будет обсуждать российская делегация на встречах с иранскими коллегами пока не сообщается.
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