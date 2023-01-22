Арестович пожаловался, что его слова вырывают из контекста

Алексей Арестович высказался о национальной самоидентификации украинцев. Видео он разместил на своем Telegram-канале. По его словам, жители Украины должны идентифицировать себя именно как украинцы и никак иначе.

Также он пожаловался, что фразы из его интервью постоянно вырывают из контекста. При этом сейчас его выставляют как оппозиционера.

"Есть такие люди, которые хотят быть жертвами политтехнологий и которым хочется делать приятно российской пропаганде. И мы не можем им этого запретить", - сказал Арестович.

Беседа шла на украинском языке. При этом видео было удалено с канала через несколько минут после публикации.