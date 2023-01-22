Алексей Арестович высказался о национальной самоидентификации украинцев. Видео он разместил на своем Telegram-канале. По его словам, жители Украины должны идентифицировать себя именно как украинцы и никак иначе.
Также он пожаловался, что фразы из его интервью постоянно вырывают из контекста. При этом сейчас его выставляют как оппозиционера.
"Есть такие люди, которые хотят быть жертвами политтехнологий и которым хочется делать приятно российской пропаганде. И мы не можем им этого запретить", - сказал Арестович.
Беседа шла на украинском языке. При этом видео было удалено с канала через несколько минут после публикации.
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