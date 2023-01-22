Зеленский встретился с Джонсоном во время визита экс-премьера Британии на Украину (ВИДЕО)

Владимир Зеленский встретился с Борисом Джонсоном во время визита экс-премьера Британии на Украину. Информация об этом появилась в украинских СМИ.

На кадрах видно, как Зеленский встречает Джонсона на улице перед входом в правительственное здание. Он представляет ему своих чиновников. Весь диалог проходит на английском языке.

Борис Джонсон рассказывает Владимиру Зеленскому о своем визите в Бучу и об увиденном там. Президент Украины делает грустное выражение лица и кивает головой.

Далее общение продолжается уже в кабинете Зеленского. О его содержании официальные киевские власти не рассказывают. Поверх диалога наложена музыка и речи политиков не слышно.