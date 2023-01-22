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Зеленский встретился с Джонсоном во время визита экс-премьера Британии на Украину (ВИДЕО)

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Владимир Зеленский встретился с Борисом Джонсоном во время визита экс-премьера Британии на Украину. Информация об этом появилась в украинских СМИ.

На кадрах видно, как Зеленский встречает Джонсона на улице перед входом в правительственное здание. Он представляет ему своих чиновников. Весь диалог проходит на английском языке.

Борис Джонсон рассказывает Владимиру Зеленскому о своем визите в Бучу и об увиденном там. Президент Украины делает грустное выражение лица и кивает головой. 

Далее общение продолжается уже в кабинете Зеленского. О его содержании официальные киевские власти не рассказывают. Поверх диалога наложена музыка и речи политиков не слышно.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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