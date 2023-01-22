Читатели NZZ высмеяли Елену Зеленскую после её слов о зелёной футболке мужа

Читатели швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung в Twitter* обрушились с критикой на супругу украинского президента Елену Зеленскую после её заявлений о зелёной футболке мужа.

Они порекомендовали ей переживать за соблюдение Минских договорённостей и гибель детей в Донбассе, а не за внешний вид главы Украины Владимира Зеленского.

Швейцарцы призвали западных журналистов поинтересоваться у Зеленской, как она сейчас относится к русскоязычным украинцам.

Пользователи считают, что дипломатам необходимо как можно скорее найти решение, которое позволит урегулировать украинский конфликт мирным путём. Как подчеркнули читатели, США должны прекратить оказывать давление на Украину и другие государства. По их мнению, это поспособствует завершению боевых действий.

Ранее Зеленская сообщила, что президент Украины ходит в зелёной футболке, потому что после начала российской спецоперации "он был не в состоянии надеть другую одежду".

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