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Американский офицер Ламер предупредил Вашингтон о "дорогостоящей ошибке" с ЗРК Patriot

Мир

Вашингтону придётся "дорого заплатить" за поставки Украине ЗРК Patriot, заявил офицер армии США Джефф Ламер.

По словам американского военного, если зенитно-ракетные комплексы прибудут в Незалежную, это станет "большой ошибкой".

Так, по мнению офицера, ВСУ абсолютно не готовы работать на "Патриотах", а "закрыть уязвимость в небе" над Украиной установками не получится.

"Нестыковка слишком уж большая. И настойчивость со стороны Вашингтона, несмотря на эту реальность, ошибочна и за это придётся дорого заплатить, — пояснил Ламер в статье для Military.com. — Одна система Patriot не изменит присущую Украине уязвимость в воздухе, учитывая её обширный фронт боевых действий против российских войск".

Как подчеркнул офицер, ЗРК может защитить часть важных узлов, к примеру, коммуникационных, но большого эффекта от них ждать не стоит.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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