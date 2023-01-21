Подоляка заявил о переходе Арестовича в оппозицию Зеленскому

Журналист Юрий Подоляка высмеял заявление Арестовича о поражении Киева. Пост опубликован в его Telegram-канале.

"Арестовича что, подменили? Ах да, я же забыл, он же теперь оппозиция Зеленскому. И может "говорить правду"", — пишет Подоляка.

Поводом к такому высказыванию послужило заявление экс-советника главы офиса Владимира Зеленского о скором поражении Киева. Арестович также отметил, что в стране началась борьба за власть, которая в скором времени приведёт к поражению Украины.

"И при этом его за эту правду до сих пор никто не тронул. Другим бы мало не показалось. А этому можно. Потому что "оппозиция"", — заключил Подоляка.

Отметим, что будучи советником главы офиса президента Украины, Арестович придерживался иного мнения по вопросу результатов спецоперации.