Брэнд: Великобритания бок о бок с нацистами воюет против России

Британский актёр Рассел Брэнд заявил, что в конфликте, который сейчас происходит на Украине, Великобритания воюет бок о бок с неонацистами против России.

"Вторая мировая — это реальная война, в которой мы бок о бок с СССР сражались с нацистами. В этой в….*, судя по всему, мы бок о бок с нацистами сражаемся против России. Нам об этом никто не сказал", — сказал он видеоролике.

В то же время, Брэнд добавил, что не все украинцы нацисты, но "есть настоящие нацистские батальоны, это факт".

"Общеизвестный факт, но несколько неудобный для мейнстримных медиа", — заключил он.

Ранее сообщалось, что СВО на Украине заставила Британию строить ударную подлодку с системой вертикального пуска крылатых ракет.