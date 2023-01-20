Согласно заключению Министерства реинтеграции Украины, Киев был исключён из перечня территорий, на которых возможно ведение боевых действий.
В ведомстве соответствующее заключение было опубликовано 20 января.
"Указом от 13 января 2023 года № 14 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные Российской Федерацией. Согласно приказу город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий", — сказано в сообщении в Telegram-канала Минреинтеграции Украины.
В ведомстве уточнили, что регулярно обновляют список территорий ведения боевых действий.
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