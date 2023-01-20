Власти Украины не считают, что в Киеве возможны боевые действия

Согласно заключению Министерства реинтеграции Украины, Киев был исключён из перечня территорий, на которых возможно ведение боевых действий.

В ведомстве соответствующее заключение было опубликовано 20 января.

"Указом от 13 января 2023 года № 14 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные Российской Федерацией. Согласно приказу город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий", — сказано в сообщении в Telegram-канала Минреинтеграции Украины.

В ведомстве уточнили, что регулярно обновляют список территорий ведения боевых действий.