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Американский полковник предрёк США поражение в войне с РФ из-за Украины

Мир

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор назвал безумием вмешательство США в конфликт на Украине.

Американский полковник предрёк США поражение в войне с РФ из-за Украины

Вашингтон не признаёт, что американский план по ослаблению РФ с помощью украинского конфликта не привёл к ожидаемому результату, однако обострил отношения с Москвой, отметил военный.

По словам Макгрегора, западное вооружение не поможет Украине победить, однако своей поддержкой киевского режима США всё испортили, и теперь ситуация будет только становиться хуже.

"США ясно дали понять, что хотят не только смены режима, но и унижения России, её уничтожения и расчленения. Это безумие! В таких обстоятельствах меня удивляет, что Америка реально намерена избежать обмена ядерными ударами", — сказал полковник.

Если ситуация дойдёт до прямого столкновения США с Россией, то Штаты проиграют, уверен Макгрегор.

Он признался, что его худший кошмар — открытое вмешательство США в украинский конфликт для спасения киевского режима.

"Это вмешательство ускорит столкновение с русскими, которое мы проиграем. О поражении я говорю на основании простейшей математики и понимания того, кто именно занимает более выгодную позицию", — добавил полковник.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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