Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор назвал безумием вмешательство США в конфликт на Украине.
Вашингтон не признаёт, что американский план по ослаблению РФ с помощью украинского конфликта не привёл к ожидаемому результату, однако обострил отношения с Москвой, отметил военный.
По словам Макгрегора, западное вооружение не поможет Украине победить, однако своей поддержкой киевского режима США всё испортили, и теперь ситуация будет только становиться хуже.
"США ясно дали понять, что хотят не только смены режима, но и унижения России, её уничтожения и расчленения. Это безумие! В таких обстоятельствах меня удивляет, что Америка реально намерена избежать обмена ядерными ударами", — сказал полковник.
Если ситуация дойдёт до прямого столкновения США с Россией, то Штаты проиграют, уверен Макгрегор.
Он признался, что его худший кошмар — открытое вмешательство США в украинский конфликт для спасения киевского режима.
"Это вмешательство ускорит столкновение с русскими, которое мы проиграем. О поражении я говорю на основании простейшей математики и понимания того, кто именно занимает более выгодную позицию", — добавил полковник.
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