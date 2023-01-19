Вашингтону следует пересмотреть приоритеты на фоне украинского конфликта, поскольку вмешательство США в спецоперацию приведёт к полномасштабной войне с Россией, которая закончится кошмаром для всего мира. Об этом заявил помощник президента Рейгана Дуг Бэндоу.
"Решение за Америкой. Не за Украиной, не за Европой. Если кто-то хочет отдавать будущее своей страны в руки Зеленского, да будет так", — указал он в материале для The American Conservative (TAC).
Эксперт подчеркнул, что американцы, которые выступают за участие в конфликте на Украине, не должны подталкивать к этому других людей. США готовы сражаться чужими руками и на чужой территории, подчеркнул Бэндоу.
"Затраты на это за последние два десятилетия составили триллионы долларов впустую и сотни тысяч жертв. Конфликт с Россией был бы куда хуже, поистине катастрофичен", — заключил он.
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