Читатели DM поддержали заявление Лаврова о неспособности США противостоять России и Китаю

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Белого дома нет достаточных сил для сдерживания Москвы и Пекина. Читатели британского таблоида Daily Mail согласились с мнением дипломата и отметили, что США никогда не могли одержать победу в конфликте самостоятельно. Один из пользователей Сети назвал Америку слабеющей державой.

"У меня сердце разрывается, когда я это говорю, но это правда. Большинство американцев — ленивые доверчивые глупцы", — указал он.

По мнению комментаторов, Вашингтон пытается развязать масштабную войну с Россией в Европе руками стран НАТО, чтобы один на один столкнуться с Китаем.

"Он действительно прав. США не смогли справиться с кучкой людей на верблюдах в Афганистане", — сыронизировал юзер под ником MathsStats.