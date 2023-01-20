Как отметил сенатор Сергей Цеков, скорее Украина будет уничтожена как государство, чем Россия лишится Крыма.
"Они (власти США — Прим. ред.) должны понимать, что, скорее всего, не будет (на политической карте мира) некоторых государств, чем Крым окажется в составе Украины", — сказал Цеков в беседе с РИА Новости.
Сенатор объяснил, что в заявлениях Вашингтона появился Крым с целью повышения ставок во взаимодействии с Россией.
Цеков уверен, что несмотря на все усилия США, Киева и Евросоюза, у них не получится заставить Россию отказаться от Крыма. Однако такими заявлениями Запад лишь способствует выходу конфликта за пределы Украины.
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