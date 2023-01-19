Мария Захарова рассказала о распространении в США нового заболевания. По словам официального представителя МИД России, оно называется "вирус исключительности".
"Зафиксировано новое заболевание - вирус исключительности. Распространён в США. Передаётся так же, как обезьянья оспа", - написала дипломат в своем Телеграм-канале.
Поводом для такого заявления стало высказывание госсекретаря США Джона Керри, сделанное в Давосе. Там политик заявил об исключительном праве небольшой группы людей решать судьбу мира.
"Но в действительности мы именно эти люди", процитировала Керри Захарова.
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