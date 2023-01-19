Захарова: Запрещённый ИГИЛ* - это наивные дети по сравнению с киевским режимом

Мария Захарова сравнила режим Зеленского с ИГИЛ*. Об этом официальный представитель МИД России написала в своем Телеграм-канале. Заявление было сделано в ответ на слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об убийстве силовыми структурами Украины переговорщика Киреева.

"Запрещённый ИГИЛ - это наивные дети по сравнению с киевским режимом", - отметила Захарова.

Отметим, что ранее Михаил Подоляк признал, что убийство переговорщика Киреева, который был связан с Главным управлением разведки Украины, произошло по вине отсутствия взаимодействия между силовыми структурами страны.

По данным The Wall Street Journal, Киреева застрелили сотрудники СБУ в феврале 2022 года.

* Террористическая организация, запрещенная в России