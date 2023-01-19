Мария Захарова сравнила режим Зеленского с ИГИЛ*. Об этом официальный представитель МИД России написала в своем Телеграм-канале. Заявление было сделано в ответ на слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об убийстве силовыми структурами Украины переговорщика Киреева.
"Запрещённый ИГИЛ - это наивные дети по сравнению с киевским режимом", - отметила Захарова.
Отметим, что ранее Михаил Подоляк признал, что убийство переговорщика Киреева, который был связан с Главным управлением разведки Украины, произошло по вине отсутствия взаимодействия между силовыми структурами страны.
По данным The Wall Street Journal, Киреева застрелили сотрудники СБУ в феврале 2022 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.