FT: Си Цзиньпин обеспокоен распространением COVID-19 в сельских районах Китая

В распространении COVID-19 в КНР виноваты сами китайцы, которые в канун лунного нового года совершают миллионы поездок по стране. Об этом заявил председатель Си Цзиньпин. Газета Financial Times пишет, что это заявление является признанием китайских властей кризиса в системе здравоохранения.

Наибольшую обеспокоенность руководства КНР вызывает ситуация в сельских районах. Во время выступления в Доме народных собраний глава республики заявил, что Китай начинает новых этап борьбы с пандемией. О каких конкретно мерах идет речь, Си Цзиньпин не уточнил. Известно, что он потребовал увеличить количество медиков и усилить их подготовку. Также, в Китае ожидается ужесточение ограничительных мер, в частности, при посещении социальных учреждений.

Ситуация осложняется тем, что на следующей неделе в Китае начинаются весенние каникулы. Многие люди в это время совершают поездки к родным.