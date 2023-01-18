Офицер разведки США Риттер: Путин жёстко ответил Западу

Российскому лидеру Владимиру Путину удалось сделать так, чтобы Россия была суверенным государством, и не зависела от воли Запада. Такую точку зрения высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Путин подписал распоряжения о выходе из соглашений Совета Европы. Это означает, что договоры и процесс сотрудничества с этой организацией прекращены", — обратил внимание Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Военный отметил, что если раньше Москва была готова договариваться с Западом, то теперь она будет диктовать свои условия, сделав это тогда, когда будет удобно ей.

17 января Путин отправил на рассмотрение Госдумы законопроект о выходе из Совета Европы, согласно которому должны прекратить своё действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция о пресечении терроризма, Устав СЕ.