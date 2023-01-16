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Экс-разведчик США Риттер: Путин не позволил Западу поставить Россию на колени

Мир

Президенту России Владимиру Путину удалось оказать сопротивление попыткам стран коллективного Запада надавить на Москву во время украинского конфликта. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Экс-разведчик США Риттер: Путин не позволил Западу поставить Россию на колени

"Отказ России преклонить колено и её восстание против Запада стало сигналом для всего мира о том, что США и ЕС больше не способны применять санкции в качестве угрозы для достижения своих целей", — отметил он в издании Global Times.

Эксперт подчеркнул, что НАТО ведёт с Россией прокси-войну руками украинцев. Инструкторы альянса обучают боевиков ВСУ, оснащают Киев тяжёлыми видами вооружений и предоставляют разведданные. Кроме этого, Запад пытался ослабить Москву экономическими санкциями, однако эти попытки не увенчались успехом.

"Происходит радикальная геополитическая трансформация от американского доминирования к многополярности. И это происходит из-за украинского конфликта", — подытожил Риттер.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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