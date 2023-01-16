Президенту России Владимиру Путину удалось оказать сопротивление попыткам стран коллективного Запада надавить на Москву во время украинского конфликта. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Отказ России преклонить колено и её восстание против Запада стало сигналом для всего мира о том, что США и ЕС больше не способны применять санкции в качестве угрозы для достижения своих целей", — отметил он в издании Global Times.
Эксперт подчеркнул, что НАТО ведёт с Россией прокси-войну руками украинцев. Инструкторы альянса обучают боевиков ВСУ, оснащают Киев тяжёлыми видами вооружений и предоставляют разведданные. Кроме этого, Запад пытался ослабить Москву экономическими санкциями, однако эти попытки не увенчались успехом.
"Происходит радикальная геополитическая трансформация от американского доминирования к многополярности. И это происходит из-за украинского конфликта", — подытожил Риттер.
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