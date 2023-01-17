Украинцев с рождения учат ненавидеть русских, называя их "москалями" или "орками". Последователи нациста Степана Бандеры* считают их "недочеловеками". В 1940–1950-х годах были уничтожены 200 тысяч русских и 110 тысяч поляков. Об этом проинформировал экс-офицер разведки США Скотт Риттер.
Он отметил, что были люди, по неосторожности втянутые в эту ситуацию.
"Для тех, у кого на руке татуировки со свастикой, кто говорит "хайль, Гитлер", кто марширует, кто убивает, кто стреляет в русских военнопленных, кто говорит о том, что хочет убить русских детей, есть только одно решение — это пуля", — сказал эксперт.
Ранее Риттер заявил, что Владимир Путин не позволил Западу поставить Россию на колени.
* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)
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