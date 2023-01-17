Полсотни премиальных внедорожников от General Motors для ВСУ потерялись на Украине

Американский автопроизводитель General Motors отправил на Украину 50 внедорожников, но машины бесследно исчезли, не доехав до передовой.

В Киеве заявляли, что автомобили помогут эвакуировать мирных жителей и раненых боевиков с прифронтовых территорий, однако депутаты Верховной Рады обнаружили, что ни один из внедорожников не был поставлен на баланс украинских ведомств. Более того, в государственных документах машины также не значатся.

По словам украинского парламентария, предыдущая партия внедорожников, переданная в прошлом году, также "растворилась". Он добавил, что уже не раз встречал эти премиальные модели на улицах Киева, они развозили вип-персон по столичным ресторанам.

Одним из автомобилей пользуется заместитель главы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко. Чиновник подтвердил информацию и отметил, что использует гуманитарную технику в качестве служебной машины.

Ранее стало известно, что Вашингтон может передать для ВСУ только уязвимые колёсные БМП, так как военные склады Пентагона уже истощены.