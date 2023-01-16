WSJ: США могли предотвратить СВО "одним действием"

Начало украинского конфликта США могли бы предотвратить всего одним действием. Им нужно было увидеть Россию такой, какая она есть, поняв, что своих целей эта страна достигает любым путём. Об этом написал журналист издания The Wall Street Journal Дэвид Саттер.

Эксперт отметил, что РФ добивается своих целей любым путем, как в политике, так и в военных действиях.

Он привёл в пример политику экс-президента России Бориса Ельцина, пути нынешнего лидера России Владимира Путина к своему посту, а также войну в Чечне.

Соединённым Штатам следовало заметить это и раньше, добавил автор публикации.

"Но Россия не раскрывает своих тайн добровольно, и никто так не слеп, как те, кто не хочет видеть", — заключил публицист.