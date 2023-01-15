Президент Хорватии Миланович: на Украине США и НАТО воюют против России

По словам президента Хорватии Зорана Милановича, цель США и НАТО на Украине — это борьба с Россией руками жителей Незалежной.

"Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России", — сказал Миланович в беседе с газетой Istra24.

Президент Хорватии добавил, что не понимает, к чему, по мнению Вашингтона, должны в конечном итоге привести антироссийские санкции.

"План не может быть в том, чтобы убрать Путина. Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся. И Милошевича не сломили санкциями. К ним прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабами Америки?" — добавил Миланович.

До этого хорватский лидер вместе с парламентом страны отказались участвовать в тренировке бойцов ВСУ.