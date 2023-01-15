По словам президента Хорватии Зорана Милановича, цель США и НАТО на Украине — это борьба с Россией руками жителей Незалежной.
"Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России", — сказал Миланович в беседе с газетой Istra24.
Президент Хорватии добавил, что не понимает, к чему, по мнению Вашингтона, должны в конечном итоге привести антироссийские санкции.
"План не может быть в том, чтобы убрать Путина. Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся. И Милошевича не сломили санкциями. К ним прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабами Америки?" — добавил Миланович.
До этого хорватский лидер вместе с парламентом страны отказались участвовать в тренировке бойцов ВСУ.
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