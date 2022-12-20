Президент Хорватии назвал руководство ЕС "самым бездарным в истории"

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал руководство Евросоюза "самым бездарным в истории". Он предложил отправить в отставку главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

По словам Милановича, нынешнее руководство ЕС "камарилья". "Это самое бездарное поколение европейских политиков в истории, это люди, которые абсолютно не отдают себе отчет в последствиях того, что они делают, и того, что было раньше", — цитирует Милановича ТАСС.

В качестве примера президент Хорватии привёл недавний конфликт между Загребом и Брюсселем.

По его словам, Боррель направил главе МИД Хорватии Гордану Грличу Радману "скандальное, безобразное и лживое письмо".

"Как центральная европейская власть обращается к своему полноправному члену в ответ на законный запрос воспринимать нас, как остальных? Говорится ложь, придумывается резолюция повышенной безопасности, решения европейских советов и ложь, ложь, ложь. Что мы должны теперь требовать? Отставки этого человека, это был его официальный ответ государству Хорватия", — заявил Миланович.

По словам президента Хорватии, в письме проявилось отношение одного из руководителей ЕС к властям Хорватии. По мнению Милановича, еврочиновники "воспринимают нас как слепоглухонемых дураков".

По его словам, необходимо расследовать коррупционный скандал с бывшим заместителем Европарламента Евой Кайли и "выяснить, в чьих интересах она лоббировала".

Напомним, Еву Кайли и ещё нескольких человек обвиняют в получении многомиллионных взяток от Катара. Но есть вероятность, что в деле могут быть замешаня несколько десятков евродепутатов.

Катар, к слову, уже пригрозил, что этот скандал может негативным образом сказаться на энергодиалоге с Евросоюзом. Это государство является одним из крупнейших мировых поставщиков сжиженного природного газа. И рассматривается европейскими странами как один из основных источников СПГ.

Что же касается президента Хорватии, то Зоран Миланович известен своими резкими комментариями в отношении руководства ЕС. И не только Евросоюза. Он, например, заявил, что Украина не заслуживает того, чтобы стать кандидатом на вступление в Евросоюз.