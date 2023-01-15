По мнению политолога Максима Жарова, украинские элиты переживают серьёзный раскол, о чём свидетельствует история с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.
Эксперт уверен, что администрация украинского президента Владимира Зеленского пытается избавиться от ставших неугодными ей олигархов.
"Скандал с Арестовичем не только свидетельствует о критическом накоплении усталости в украинском агитпропе, но и явно имеет отношение к процессам выковыривания неугодных Банковой (офис Зеленского) олигархов от управления своими феодами", — написал Максим Жаров в своём Telegram-канале.
Политолог обратил внимание на призыв мэра Днепра, обратившегося к Службе безопасности Украины с просьбой "присмотреться" к Арестовичу, что демонстрирует шаткие отношения местной администрации с киевскими властями.
Кстати, точно такие же отношения наблюдаются у офиса Зеленского с главами ряда других украинских городов: Харькова, Киева и Одессы, отметил эксперт.
"И странно, что у нас на эти внутриэлитные разломы у противника мало кто обращает внимание", — заключил Жаров.
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