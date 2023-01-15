WP: президент Владимир Путин побеждает в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Обозреватель американского The Washington Post (WP) считает, что противостояние внутри Североатлантического альянса становится подарком для Владимира Путина.

"Господин Путин — единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Чем скорее Турция и её партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса", — пишет WP.

Чтобы урегулировать споры между Турцией и НАТО, для вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс необходима последовательная дипломатия. Кроме того, Вашингтон может пойти на некоторые уступки, отмечает обозреватель. Турция нужна странам НАТО для защиты Запада от Ирана, ведь с помощью неё можно закрыть значительную часть Чёрного моря.

"Президент Байден и Конгресс могут сыграть в этом ключевую роль. Им следует, потому что, какие бы проблемы Турция ни доставляла НАТО, она является могущественным и незаменимым членом альянса, а последствия расширения членства в НАТО — или неспособности этого сделать — будут титаническими", — сообщают в американской прессе.