Пиар президента Украины Владимира Зеленского и администрации США на фоне спецоперации — позор, заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун.
По её мнению, заявления официального Киева и американских политиков становятся всё более "рекламными".
"Президента Владимира Зеленского превратили в доступный корпоративный талисман самой агрессивной рекламной компании (США. — Прим. ред.) за всё время", — написала Джонстоун в Сети.
По её словам, самым позорным стал пиар-ход с попыткой установить бюст Зеленского в Конгрессе США.
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