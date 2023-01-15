В США назвали пиар Зеленского и Вашингтона позором

Пиар президента Украины Владимира Зеленского и администрации США на фоне спецоперации — позор, заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун.

По её мнению, заявления официального Киева и американских политиков становятся всё более "рекламными".

"Президента Владимира Зеленского превратили в доступный корпоративный талисман самой агрессивной рекламной компании (США. — Прим. ред.) за всё время", — написала Джонстоун в Сети.

По её словам, самым позорным стал пиар-ход с попыткой установить бюст Зеленского в Конгрессе США.