Myśl Polska: в Польше русофобия стала "политическим спортом"

Русофобия стала политическим инструментом в руках польских властей, заявили аналитики. По их словам, ненависть к русским для Польши, что-то вроде "спорта".

"Русофобия в Польше была частью "политического спорта" — бессмысленной борьбы, отнимающей значительную часть потенциала политического класса", заявили аналитики Myśl Polska.

По их мнению, политики страны умело используют русофобию для достижения своих целей, тогда как обычные граждане им доверяют.

"После февраля 2022 это соревнование стало единственной осью политической повестки и начало приобретать гротескный характер", — резюмировали в издании.