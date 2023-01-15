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Myśl Polska: в Польше русофобия стала "политическим спортом"

Мир

Русофобия стала политическим инструментом в руках польских властей, заявили аналитики. По их словам, ненависть к русским для Польши, что-то вроде "спорта".

"Русофобия в Польше была частью "политического спорта" — бессмысленной борьбы, отнимающей значительную часть потенциала политического класса", заявили аналитики Myśl Polska.

По их мнению, политики страны умело используют русофобию для достижения своих целей, тогда как обычные граждане им доверяют.

"После февраля 2022 это соревнование стало единственной осью политической повестки и начало приобретать гротескный характер", — резюмировали в издании.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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