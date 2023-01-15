Лондон в ближайшие недели передаст Украине 14 танков Challenger 2

Великобритания анонсировала поставки Украине 14 танков Challenger 2, сообщили в правительстве. Согласно информации, машины направят Киеву в ближайшие недели.

Ранее о поставках танков говорит премьер-министр страны Риши Сунак.

"Эскадрон из 14 танков отправится в страну (Украину. — Прим. ред.) в ближайшие недели", — говорится в релизе правительства.

После поставок техники, Лондон намерен оправить Киеву около 30 самоходных гаубиц AS90.

Кроме того, в ближайшее время британские инструкторы начнут обучать ВСУ использовать новую технику.