Ведущий Fox News Карлсон: многомиллиардная помощь Киеву — преступление против США

Многомиллиардная помощь Киеву со стороны официального Вашингтона — это преступление против США, заявил ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон.

Он напомнил, что, согласно отчёту республиканца Томаса Мэсси, в прошлом году американский конгресс потратил на поддержку Вооружённых сил Украины (ВСУ) больше средств, чем на ремонт и строительство дорог и мостов на территории США. Журналист осудил такую политику Вашингтона, назвав её "безумной".

По его словам, даже экс-госсекретарь США Кондолиза Райса указывает на плачевное положение украинской армии, однако представители демократической партии "закрывают глаза" на проблемы и продолжают отправлять деньги и оружие Киеву.

"Люди на этом сильно наживаются, поэтому Вашингтон это поддерживает", — считает Карлсон.

Ранее ведущий сообщил, что Белый дом оказывает сильное давление на американских журналистов, поэтому западные издания скрывают правду о боевых действиях на Украине.