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Ведущий Fox News Карлсон: в США замалчивают правду о боях на Украине

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Белый дом оказывает сильное давление на американских журналистов, поэтому западные издания скрывают правду о боях на Украине. Об этом заявил ведущий канала Fox News Такер Карлсон.

По его словам, жители США столкнулись с "опасным неведением" из-за ложной информации, распространяемой в СМИ. Как пояснил телеведущий, многие американцы убеждены в том, что на поле боя побеждают Вооружённые силы Украины (ВСУ). Он подчеркнул: такие данные люди черпают из новостных сводок.

Карлсон считает, что американские издания целенаправленно игнорируют критическую информацию об украинском конфликте, сообщая о "вечно побеждающем" Киеве.

Западных журналистов, которые говорят об успешном продвижении российской армии, часто обвиняют "в работе на Москву", заключил ведущий.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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