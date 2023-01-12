Bloomberg: из-за морозов в зоне СВО на Украине невозможно использовать беспилотники

Морозная погода, установившаяся в последние дни в восточной части Украины, принесла дополнительные сложности для обеих сторон конфликта, поэтому ожидаемых наступлений ни с той, ни с другой стороны пока не предвидится. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

При таком морозе очень быстро разряжаются батареи для беспилотников и радиостанций. К этому добавляется ещё плохая видимость, которая не даёт возможности использовать дроны с разведывательными целями и для наведения артиллерии.

По причине невозможности использовать в таких условиях беспилотники вдоль линии фронта "иногда замолкают орудия", говорится в материале.

Обе стороны ждали промерзания почвы для того, чтобы использовать тяжёлую технику, однако, как заметил бывший офицер британской пехоты Эд Арнольд из лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, человеческий фактор является намного более важным.

"Даже пешие группы, которые обычно могут преодолевать 15-20 км в день, внезапно могут пройти только пять, потому что люди сжигают больше калорий, им нужно нести больше еды и они просто не могут сделать столько в сложных условиях", — напомнил Арнольд.

Военный отметил, что мороз может сыграть на руку тем, кто находится в обороне, потому что в условиях правильной логистики им не придётся думать о сохранении тепла и обеспечении продовольствием.

Потепление, которое может неожиданно наступить после морозов, тоже будет мешать наступлению, потому что гусеничная техника просто застрянет в размягчившейся почве, добавил Арнольд.