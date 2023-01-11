Bloomberg: из-за Соледара ВСУ едва ли решатся на наступление в ближайшем будущем

Украинская армия не будет наступать в ближайшее время. Причиной этому является, в частности, положение ВСУ в Соледаре и Артёмовске (Бахмуте). Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на военных экспертов.

Как считает глава отдела стратегического моделирования киевского аналитического центра "Новая геополитика" Игорь Левченко, на которого ссылается агентство, положение в Артёмовске и Соледаре заставляет командование ВСУ направлять на это направление больше резервов.

"Так что может оказаться так, что в ближайшем будущем их (резервов) не хватит для проведения масштабного наступления на юг, из Запорожья или еще где-то", — отметил Левченко.

При этом потенциально наступления с обеих сторон возможны из-за наступившей в восточной части Украины морозной погоды, которая способствовала промерзанию и затвердению почвы.

При этом Левченко не считает погодный фактор решающим для дальнейшего хода СВО. По мнению аналитика, ситуация будет зависеть скорее от успехов обеих сторон на поле боя и своевременном восстановлении резервов.