Telegraph: в районе Соледара уже третий день ведутся поиски пропавших граждан Британии

Поиски пропавших в районе Соледара британцев ведутся уже третьи сутки. Об этом рассказал американский волонтёр, которого цитирует издание Telegraph.

9 января Национальная полиция Украины сообщила об исчезновении двух британцев Эндрю Бегшо и Кристофера Перри вблизи Соледара. Их следы обрываются в пятницу. Известно, что исчезнувшие британцы были волонтёрами, которые занимались гуманитарной деятельностью на территории Донбасса.

Кристиан Кэмпбелл, гуманитарный работник из США, штат Теннесси, рассказал, что исчезнувшие британцы направлялись в Соледар.

"Они двигались" в Соледар, чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление на городок. Команды работают над тем, чтобы найти их", - отметил Кэмпбелл.

В британском МИД сообщили, что поддерживают родственников пропавших волонтёров.