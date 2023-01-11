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Политик Филиппо: безумцы из Европы и НАТО планируют начать Третью мировую войну

Мир

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал подписанный Евросоюзом и руководством Североатлантического альянса совместный документ о поддержке Украины. По его мнению, эта декларация окончательно превращает ЕС в "американское лоно" военно-политического блока.

Чиновник подчеркнул, что таким способом главы организаций намерены развязать масштабный вооружённый конфликт.

"Гиперагрессивное соглашение против Москвы. Эти безумцы планируют мировую войну", — резюмировал Филиппо в социальных сетях.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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