Политик Филиппо: безумцы из Европы и НАТО планируют начать Третью мировую войну

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал подписанный Евросоюзом и руководством Североатлантического альянса совместный документ о поддержке Украины. По его мнению, эта декларация окончательно превращает ЕС в "американское лоно" военно-политического блока.

Чиновник подчеркнул, что таким способом главы организаций намерены развязать масштабный вооружённый конфликт.

"Гиперагрессивное соглашение против Москвы. Эти безумцы планируют мировую войну", — резюмировал Филиппо в социальных сетях.