Зеленский на кинопремии "Золотой глобус" заявил, что Третьей мировой войны не будет

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус", заявил, что Третьей мировой войны не будет.

Боевые действия в стране не завершились, но "волна меняется" и становится ясно, кто победит, сказал Зеленский.

Он также напомнил о вручении "Золотых глобусов" в прошлом веке перед окончанием Второй мировой войны.

"Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия”, - заявил украинский лидер.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович высказал мнение, что Россия ничего не выиграет от взятия Соледара.