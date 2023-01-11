Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус", заявил, что Третьей мировой войны не будет.
Боевые действия в стране не завершились, но "волна меняется" и становится ясно, кто победит, сказал Зеленский.
Он также напомнил о вручении "Золотых глобусов" в прошлом веке перед окончанием Второй мировой войны.
"Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия”, - заявил украинский лидер.
Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович высказал мнение, что Россия ничего не выиграет от взятия Соледара.
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