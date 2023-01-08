В небе над Мелитополем российские системы ПВО сбили украинских беспилотника-камикадзе. Такой информацией поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня в городе сработала система ПВО ВС РФ. Были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе", — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Рогов призвал местное население не волноваться о своей безопасности, поскольку силы ПВО находятся на круглосуточном боевом дежурстве, что гарантирует спокойную обстановку в Мелитополе.
Ранее Рогов выразил уверенность, что в новом 2023 году вся Запорожская область целиком станет российским регионом.
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