Bloomberg: Украина не должна использовать оружие Запада для ударов вглубь России

Несмотря на очередной пакет военной помощи со стороны Запада, Украина не сможет применять натовское вооружение для ударов по российской территории. Об этом заявил аналитик Андреас Клут в материале для Bloomberg.

"Украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию России и, вероятно, должны воздерживаться от нанесения ударов по стране в целом", — отметил он.

Журналист подчеркнул, что США и Европа с осторожностью относятся к поставкам оружия в Киев, поскольку основным приоритетом Вашингтона является избежание прямого столкновения с Москвой.