Несмотря на очередной пакет военной помощи со стороны Запада, Украина не сможет применять натовское вооружение для ударов по российской территории. Об этом заявил аналитик Андреас Клут в материале для Bloomberg.
"Украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию России и, вероятно, должны воздерживаться от нанесения ударов по стране в целом", — отметил он.
Журналист подчеркнул, что США и Европа с осторожностью относятся к поставкам оружия в Киев, поскольку основным приоритетом Вашингтона является избежание прямого столкновения с Москвой.
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Скибицкий заявил, что Россия объявит новую волну мобилизации.