Экс-советник ЦРУ Рикардс: США могут совершить глупость из-за успехов ВС РФ на Украине

Вашингтон способен совершить глупую ошибку в своём противостоянии с Москвой на территории Украины. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в материале для Daily Reckoning. Он не исключает, что обстановка может накалиться до применения ядерного оружия из-за отчаяния.

"Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины", — указал Рикардс.

Аналитик подчеркнул, что глава Белого дома Джо Байден не проявляет никаких признаков уступок в ходе украинского конфликта. Более того, американский президент недавно заявил о готовности поставлять оружие в Киев столько, сколько потребуется.

"С другой стороны, президент России Владимир Путин также не отступит…" — отмечает Рикардс.