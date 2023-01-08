Россия может предложить Украине вариант урегулирования вооружённого конфликта по примеру Северной и Южной Кореи. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.
По его словам, Москва готова завершить специальную военную операцию (СВО) после окончательного разделения территорий без подписания мирного договора, но с фактической остановкой боевых действий.
"Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать — это 38 параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы", — сказал Данилов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Скибицкий заявил, что Россия объявит новую волну мобилизации.