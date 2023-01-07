Немецкий журналист Рёпке: если ВСУ сдадут Соледар — Украину ждёт поражение

Если вооружённые силы Украины (ВСУ) сдадут Соледар, Киев ждёт поражение. Такое мнение высказал немецкий журналист Джулиан Рёпке.

Обозреватель в своих соцсетях назвал ситуацию в Соледаре ужасной.

"Русские захватили половину города и одновременно окружают то, что осталось", — пишет эксперт.

Украина здесь нуждается в массированном контрнаступлении, иначе она проиграла, считает он.

Это, вероятно, приведёт к эффекту домино, и будут потеряны новые территории, заключил журналист.

Ранее военные эксперты заявили, что ВСУ в Соледаре потеряли не менее 500 человек за неделю.