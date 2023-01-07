Если вооружённые силы Украины (ВСУ) сдадут Соледар, Киев ждёт поражение. Такое мнение высказал немецкий журналист Джулиан Рёпке.
Обозреватель в своих соцсетях назвал ситуацию в Соледаре ужасной.
"Русские захватили половину города и одновременно окружают то, что осталось", — пишет эксперт.
Украина здесь нуждается в массированном контрнаступлении, иначе она проиграла, считает он.
Это, вероятно, приведёт к эффекту домино, и будут потеряны новые территории, заключил журналист.
Ранее военные эксперты заявили, что ВСУ в Соледаре потеряли не менее 500 человек за неделю.
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Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.