Myśl Polska: цель Киева по выводу российских войск из Крыма и Донбасса "нереальна"

Представить, что России уступит Украине Крым и выведет войска с территории Донбасса просто невозможно, заявили польские аналитики. Они подчеркнули, что цели, которые перед собой и мировым сообществом ставит Киев "нереальны".

По мнению авторов, несмотря на громкие заявление киевского режима о "победах", ВСУ несут огромные потери, которые пытаются скрыть от своих партнёров.

"Украинские цели нереальны. Никто не может и подумать, что Россия при каком-либо раскладе выйдет из Крыма и "восточного коридора" вместе с Донбассом", — заявили аналитики Myśl Polska.

Кроме того, как уточнили в издании, Россия находится в хорошем экономическом положении и способна финансировать собственные войска, чего не скажешь о Киеве.