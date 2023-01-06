Представить, что России уступит Украине Крым и выведет войска с территории Донбасса просто невозможно, заявили польские аналитики. Они подчеркнули, что цели, которые перед собой и мировым сообществом ставит Киев "нереальны".
По мнению авторов, несмотря на громкие заявление киевского режима о "победах", ВСУ несут огромные потери, которые пытаются скрыть от своих партнёров.
"Украинские цели нереальны. Никто не может и подумать, что Россия при каком-либо раскладе выйдет из Крыма и "восточного коридора" вместе с Донбассом", — заявили аналитики Myśl Polska.
Кроме того, как уточнили в издании, Россия находится в хорошем экономическом положении и способна финансировать собственные войска, чего не скажешь о Киеве.
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения Киеву — путь к миру на Украине.