Политолог Ищенко: победителя в противостоянии России и Запада определит СВО

Кризис в отношениях России и Запада нарастал, но никто не предполагал, что державы столкнуться не "где-то" в Сирии, а на Украине, заявил политолог Ростислав Ищенко. Как подчеркнул эксперт, именно итог спецоперации определит победителя в "противостоянии" Москвы и коллективного Запада.

При этом, по словам эксперта, пугает то, что ни одна из сторон не знает, что делать с Украиной потом.

"Меня пугает то, что ни одна из сторон конфликта не знает, что потом делать с Украиной. Этот кризис нарастал сначала на периферии. Для нас этот кризис стал своего рода Сталинградом", — цитирует Ищенко SM.News.

Политолог подчеркнул, что проигрыш одной из сторон — серьёзный удар по внешнеполитическому имиджу страны, чего допустить не могут ни Москва, ни Вашингтон. В случае с Западом, политикам придётся свернуть все свои "проекты", так как всем станет ясно, что США не в состоянии никого защитить.

"Для США поражение на Украине будет означать потерю престижа и возможностей. Союзникам сразу станет понятно, что Америка защитить их не может. И им придётся свернуть все свои проекты. Например, тайваньский", — резюмировал политолог.

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