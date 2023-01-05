Украина выступила против рождественского перемирия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев отказывается поддерживать предложенное Россией рождественское перемирие.

"Никаких переговоров с ними, ни о перемирии, ни о какой-то дате, это никакого отношения не имеет к нам", — сказал Данилов в эфире "24-го канала".

Ранее патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне спецоперации на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Президент РФ Владимир Путин поддержал данную инициативу и дал соответствующее поручение главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. Позже российское оборонное ведомство объявило о 36-часовом режиме прекращения огня.