Неряшливый полувоенный стиль одежды украинского президента Владимира Зеленского, который он выбрал для выступления в Конгрессе США, нужен для манипулирования западными политиками, уверены американские эксперты.
"Вместо традиционного костюма и галстука Зеленский носил то, что теперь стало его фирменным стилем: оливково-зеленую толстовку с украинским гербом на груди, брюки карго и рабочие ботинки", — напомнили авторы издания The Washington Post.
Таким образом, уверены они, президент Украины хотел подчеркнуть незапланированность визита и произвести впечатление "воина и политического лидера".
Эксперты предположили, что Зеленский планировал походить на Уинстона Черчилля, который во время Второй мировой войны прибыл в Белый дом в защитном комбинезоне, но отметили: британский премьер-министр переоделся в строгий костюм перед выступлением в американском парламенте.
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