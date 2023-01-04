The Washington Post: образ Зеленского нужен для манипулирования западными политиками

Неряшливый полувоенный стиль одежды украинского президента Владимира Зеленского, который он выбрал для выступления в Конгрессе США, нужен для манипулирования западными политиками, уверены американские эксперты.

"Вместо традиционного костюма и галстука Зеленский носил то, что теперь стало его фирменным стилем: оливково-зеленую толстовку с украинским гербом на груди, брюки карго и рабочие ботинки", — напомнили авторы издания The Washington Post.

Таким образом, уверены они, президент Украины хотел подчеркнуть незапланированность визита и произвести впечатление "воина и политического лидера".

Эксперты предположили, что Зеленский планировал походить на Уинстона Черчилля, который во время Второй мировой войны прибыл в Белый дом в защитном комбинезоне, но отметили: британский премьер-министр переоделся в строгий костюм перед выступлением в американском парламенте.